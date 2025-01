Orrore a Palermo | si allontana dall’ospedale 13enne violentata dopo aver bevuto

Leggi su Dayitalianews.com

La ragazzina, residente in un comune nel Palermitano, sabato pomeriggio è scesa nell’atrio dell’ospedale Di Cristina per prendere un gelato ma poi,un litigio con la madre, si èta in piena notte ed è statada un ragazzo più grande in un angolo di una piazza del quartiere Borgo Nuovo a.La notizia è stata diffusa dall’edizione palermitana di Repubblica. Adesso la polizia sta cercando chi ha abusato della ragazzina che avevamolto alcol. Come riferisce l’Ansa, la ragazzina non ha mai conosciuto il padre, vive con la madre che non riesce a gestirla ed è già finita diverse volte in comunità in Sicilia. Pare che beva anche troppo alcol e faccia uso di stupefacenti.la notte da incubo e la violenza a Borgo Nuovo la ragazzina è tornata in ospedale, nel reparto di Neuropsichiatria che è diventato un punto di riferimento per tanti giovanissimi che abusano di alcool e crack.