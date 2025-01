Napoli-Garnacho l’affare si sblocca grazie a… Osimhen! Il piano di Manna per chiudere l’affare

Leggi su Spazionapoli.it

Alejandroresta l’obiettivo numero uno per il: pronta una mossa a sorpresa per convincere il Manchester United a lasciarlo andare.Ilcontinua a spingere per Alejandro: è lui il nome che ormai da giorni sta stuzzicando la piazza partenopea e sul quale sembra che anche Giovannivoglia poggiare l’attenzione massima in questa sessione invernale di calciomercato.Certo, la trattativa non è semplice: il Manchester United ha bisogno di fare cassa ma non svenderà il calciatore, ed è proprio questo aspetto sul quale bisognerà maggiormente lavorare per trovare la soluzione migliore.Il ragazzo – da quello che riportano diversi organi di stampa, anche inglesi – sarebbe contento di poter vestire la maglia azzurra, e quella dipotrebbe essere una piazza utile anche per trovare più spazio e magari alimentare il proprio percorso di crescita.