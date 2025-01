Ilgiorno.it - Monza sbarca nell’Olimpo del tennis: un torneo Atp alla Villa Reale. Quando sarà

Leggi su Ilgiorno.it

– La Brianza va sotto rete: nel 2025ospiterà uninternazionale dell’ATP Challenger Tour. Sui campi in terra battuta del, già in passato teatro di sfide fra tanti futuri campioni, si giocherà da domenica 6 a domenica 13 aprile, con un evento che va ad arricchire ulteriormente il calendario di un circuito che ha nell’Italia la nazione leader al mondo in termini di eventi organizzati. La competizione monzese, di categoria 100 (come i punti in palio per il vincitore) e dotata di ben 143.000 euro di montepremi, diventa automaticamente uno dei tornei più prestigiosi del Belpaese, in una cornice unica come il Parco di, di nuovo nel mappamondo della racchetta in un periodo d’oro per ilitaliano, mai così vincente, ammirato e chiacchierato. Scenario senza uguali “Per noi – dice Cristiano Crippa, presidente del– è un orgoglio poter organizzare un evento di rilevanza internazionale che permetterà di apprezzare, oltre all’elevata qualità sportiva etica, la contiguità del sito in cui si svolge il, con il complesso della Reggia di