Terzotemponapoli.com - Lukebakio rifiuta il Napoli: vuole restare al Siviglia fino a giugno

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un no deciso al club italianoDodi, attaccante belga in forza al, ha declinato l’offerta del. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ABC, l’entourage del giocatore ha ricevuto una chiamata dal club partenopeo, interessato a rinforzare il proprio reparto offensivo. Tuttavia, il calciatore ha preferitoin Spagna,ndo l’idea di cambiare squadra a metà stagione.Il ruolo chiave dialsi è affermato come una figura di primo piano nella squadra andalusa. Le sue prestazioni sul campo lo hanno reso il punto di riferimento del, oltre che una delle attrazioni principali della Liga al di fuori delle tradizionali big. La sua seconda stagione al Sánchez-Pizjuán è statara positiva, con il belga che sembra aver trovato il suo equilibrio, sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco.