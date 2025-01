Tuttivip.it - “La regia ha dovuto censurare”. Rivolta nella casa del Grande Fratello: non si doveva vedere (Video)

La puntata di ieri sera delha portato una svolta inaspettata: per la prima voltastoria del reality, sei ex eliminati sono stati ripescati e hanno fatto il loro rientro. Una decisione che ha acceso i riflettori sulla trasmissione, ma che non è stata accolta con entusiasmo da tutti gli inquilini. L’ingresso di Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago García, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna, voluto dal pubblico, ha generato reazioni contrastanti tra i concorrenti rimasti in gara.Javi e MV non sono d’accordo con il riprscaggio, censurati, Stefy e Shaila, idem, in giardino c’è Tommi e viene censurato, Giglio propone anarchia e parte censura.il precedente che sta creando il #per favorire palesemente Helena è imbarazzante!#tommavi #shailenzo pic.