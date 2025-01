Oasport.it - Jannik Sinner si allena a Melbourne: sessione verso de Minaur, il malessere è alle spalle

Leggi su Oasport.it

ha dovuto fronteggiare un difficile momento dal punto di vista fisico durante la sfida contro Holger Rune, valida come ottavo di finale degli Australian Open. Il numero 1 del mondo ha chiamato un medical time-out durante l’impegnativo confronto con il quotato danese, si è messo del ghiaccio sul collo, ha cambiato la maglietta, le mani gli tremavano ed è rientrato negli spogliatoi.Il fuoriclasse altoatesino non si è scoraggiato, ha superato una criticità evidente e al ritorno in campo è riuscito a battere il numero 13 del ranking ATP, chiudendo la pratica in quattro set. Il 23enne non è entrato nel dettaglio del problema riscontrato sul cemento di, dove si sta disputando il primo Slam della stagione, e ha semplicemente dichiarato che “qualcosa c’è”.Il detentore del titolo sarà chiamato ad affrontare il padrone di casa Alexnel quarto di finale in programma mercoledì 22 gennaio (a partire dore 09.