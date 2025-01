Ilrestodelcarlino.it - Il picco dell’influenza. L’Ast: "È un classico dopo le feste di Natale. I rimedi? Quelli di nonna"

Ascolani a letto con l’influenza. In tanti, in questi giorni, sono alle prese con il virus, tanto che il tasso di incidenza è aumentato proprio nelle ultime due settimane, al termine del periodo natalizio. A confermarlo è il dottor Claudio Angelini, direttore del dipartimento di prevenzione delpicena. Dottor Angelini, come si spiega tale diffusione? "Generalmente questo è il periodo nel quale si ammalano il maggior numero di persone, quindi siamo in linea con quanto accaduto negli altri anni. Durante le festività ci sono stati molti assembramenti, comprensibilmente, tra banchetti e momenti in famiglia. Ciò ha reso possibile l’aumento dei contagi". Quindi il virus circola parecchio in questo periodo post festività. "Bisogna fare attenzione a parlare di influenza, perché non sempre la febbre è dovuta a questo genere di virus, visto che ne circolano molti altri".