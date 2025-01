Lanazione.it - Firenze, una notte con la Municipale: la casina rossa delle Cascine per preparare le dosi e i ritrovi per la refurtiva

, 21 gennaio 2025 – Rapide strette di mano solo in apparenza innocue celano scambi loschi. Soldi e droga. Pupille dilatate, passi svelti, sguardi furtivi nascosti sotto enormi cappucci, mutande e calzini che contengono più del dovuto. Mentre il respiro si fa sempre più alticcio, le parole diventano sconnesse. Strisce di coca su per il naso, pipe per il crack che passano di bocca in bocca tra amici improvvisati, siringhe per terra e vene gonfie. C’è unanotturna che nessun turista vorrebbe vedere, ma che il nucleo antidegrado dellaconosce come le sue tasche. È il 17 gennaio, poco dopo la mezza, il freddo è pungente. Al comando di poliziadi Porta al Prato, Alberto, responsabile della polizia giudiziaria e coordinatore del reparto antidegrado, brucia l’ennesima sigaretta della giornata, è la prima del turno.