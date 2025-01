Lortica.it - Dall’erba tagliata all’anfiteatro alla Battaglia di Scannagallo: storia di conquiste e strategie

Finalmente, dopo numerose segnalazioni, l’erbaè stata, ma il parco resta ancora chiuso. Nel frattempo, colgo l’occasione per raccontarvi unadi battaglie e dominazioni che ha segnato profondamente la nostra: ladi.I Medici, sì, proprio loro! Nel 1472 si avvalsero delle abilità militari di Federico da Montefeltro, conte di Urbino, per assediare Volterra e conquistarla in nome di Lorenzo il Magnifico. Per questa vittoria, Federico fu insignito del titolo di Duca.Questo episodio è un esempio significativo di come, dopo il XIV secolo, molte città e piccole signorie italiane preferissero affidare la guerra a milizie straniere piuttosto che mantenere un esercito proprio, una scelta strategica che ricordava un’appalto di guerra. Analogamente, oggi vediamo enti come Comuni, Regioni e Stati centrali esternalizzare servizi e opere pubbliche.