Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva 2025. Si gareggia nel "giardino di casa Wierer". Già 5 vittorie per Dorothea!

Uno dei costumi delladeldiè rappresentato dal fatto di vivere nel mese di gennaio il cosiddetto trittico “O-R-A”, sigla che racchiude le iniziali di Oberhof, Ruhpolding e Antholz. Pertanto, dopo le tappe tedesche, è il momento di scendere in Italia. Nei prossimi giorni il massimo circuito sarà di scena ad.Il borgo del Südtirol è una pietra angolare della disciplina, essendo quello dove si è disputato il numero più alto di gare di primo livello. In ambito femminile ci stiamo lentamente avvicinando alla tripla cifra, traguardo che sarà verosimilmente tagliato entro la fine del decennio corrente. Per ora, si contano 91 competizioni (23 quindici km, 33 sprint, 20 inseguimenti, 16 mass start).Non esiste altro posto che si avvicini a un tale numero di competizioni valevoli per la Sfera di cristallo e/o i Mondiali, che per le donne sono stati disputati tre volte (1995, 2007, 2020).