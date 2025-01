Lanazione.it - Autonomia differenziata, stop al referendum. Giani: “Un’altra bocciatura della legge Calderoli”. Cosa succede ora

Firenze, 21 gennaio 2025 – “Un'ulterioreCorte Costituzionale rispetto alla”. Così si è espresso Eugenio, presidenteRegione Toscana, una delle promotrici delsull’, commentando loConsulta al quesito referendario. “La Corte – ha spiegato– ha ritenuto che lasia stata già smontata a sufficienza e che quindi non fosse necessario sottoporre la questione a”. Il governatore toscano ha rilanciato il tema, evidenziando che “le Regioni non hanno bisogno di una differenziazione formale delle competenze, ma di un’equa e solidale e che si fondi da parte del governo soprattutto sulle risorse, perché quello che ci proponevaerano competenze a costo zero, mentre invece abbiamo bisogno di risorse per far fronte ai bisogni dei cittadini”.