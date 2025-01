Dilei.it - Anna Falchi sviene in diretta a I Fatti Vostri: paura per la conduttrice

Attimi dipera I, il programma che conduce su Rai2 dal 2021. In chiusura della puntata del 21 gennaio 2025, lastava salutando il pubblico prima di passare la linea al Tg1, quando si è accasciata cercando sostegno nel collega Tiberio Timperi che, al suo fianco, ha evitato la caduta.Perchéè svenuta a Iè svenuta a Imentre andavano in onda i titoli di coda della trasmissione. Proprio la 52enne stava dando al pubblico l’appuntamento per il giorno successivo, quando ha accusato un mancamento ed è stata costretta a sedersi a terra. Tiberio Timperi, che l’ha sorretta, ha subito chiesto se si trattasse di uno scherzo, maha chiarito di essere seria.Timperi ha quindi preso le redini della situazione, rassicurando il pubblico a casa e le persone in studio: “Abbiamo materiale per Blob e Striscia La Notizia, ma comunque state tranquilli, non è successo niente”, ha dichiarato.