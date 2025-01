Lanazione.it - Aggressioni sulla tramvia, gli autisti dicono basta e proclamano lo sciopero

Firenze, 21 gennaio 2025 –, glinon ci stanno. Per protestare contro l’ennesimo episodio violento accaduto a bordo di un tram, le categorie sindacali hanno indetto unodi 4 ore dalle 20 alle 24 di giovedì prossimo, 23 gennaio. Gest fa sapere che i mezzi potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Loa livello provinciale è stato indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Cobas. Per ciò che riguarda personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone, losarà di 4 ore con la medesima articolazione degli addetti all’esercizio, mentre il personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone incrocerà le braccia nelle 4 ore del turno di lavoro. L’adesione al precedenteindetto per gli stessi motivi da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, è stata del 90%.