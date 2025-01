Ilrestodelcarlino.it - Accesso vietato al cimitero: "Troppo traffico, stop necessario"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"È statoinstallare dissuasori stradali, i cosiddetti panettoni, con la barriera di sicurezza nella parte superiore delin quanto la situazione era diventata insostenibile per il caos di auto". Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi risponde ai cittadini che hanno sollevato il problema, in particolare chi ha familiari con disabilità che in questo modo fanno difficoltà ad andare a visitare i propri cari defunti. "Siamo stati costretti a regolamentare l’area per eccesso di– prosegue il sindaco – perché si erano verificate situazioni spiacevoli, con auto che venivano parcheggiate pressoché a ridosso delle tombe di altre persone". All’ingresso c’era già da prima una sbarra automatizzata, che fa passare chi ha il permesso. Vige infatti da tempo il divieto di transito alle aree cimiteriali, con la possibilità di parcheggiare in determinate zone solo per chi ha il contrassegno disabili.