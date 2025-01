Vignola terribile incidente | cinque giovani si schiantano contro un muro due morti

Leggi su Dayitalianews.com

Le vittime sono due ragazzi di 18 e 24 anni. La tragedia è avvenuta ieri sera, domenica 19, in provincia di Modena. Bilancioquello di unmortale avvenuto ieri sera (domenica 19 gennaio) a, in provincia di Modena: duesonoe tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. L’autoilL’è avvenuto sulle strade della periferia di, intorno alle 21, sulla via per Sassuolo, in un tratto rettilineo nei pressi dell’incrocio con via Beslan. Secondo una prima ricostruzione, l’auto con iragazzi si sarebbe ribaltata più volte per poi fermare la sua corsaun muretto di recinzione di un’abitazione. La dinamica non è ancora stata chiarita ma, dai primi rilievi, non pare che siano coinvolti altri veicoli.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118; i ragazzi che si trovavano a bordo del mezzo sono stati estratti dalle lamiere, ma il bilancio dell’è apparso, ai soccorritori, subito drammatico.