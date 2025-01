Ue | Sì a uso farina di larve trattata

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.45 La Commissione Ue ha autorizzato all' immissione in commercio della polvere diintere di Tenebrio molitor (larva gialla della),con raggi UV. Per ora solo una società francese è autorizzata a immetterla sul mercato. La polvere è inserita tra i "nuovi alimenti" (novel food) dell'Ue. Sono definiti da Bruxelles cibi non consumati "in modo rilevante" prima del maggio 1997 .E comprendono nuovi alimenti, alimenti da nuove fonti e nuove sostanze utilizzate nei prodotti alimentari.