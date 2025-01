Cityrumors.it - Uccide il figlio 34enne a colpi di fucile, la tragedia al culmine dell’ esasperazione. Cosa sappiamo

Ucciso a fucilate dal padre Nicolò Borghini, ilche ha perso la vita questa notte in Ossola: la dinamica dellaNella tarda serata di domenica 19 gennaio ad Ornavasso, in Ossola, unè stato ucciso dal padre adialdi una lite da inquadrare all’interno di una situazione di crisi famigliare. Ad imbracciare l’arma un 63enne, padre della vittima, esasperato dalle continue richieste di denaro deltossicodipendente: ecco la dinamica degli eventi.ildi, laal(cityrumors.it / ansafoto)Sul luogo dellasono subito giunti sul posto gli agenti del Nucleo investigativo della stazione di Premosello, secondo i quali il padre delavrebbe premuto il grilletto alennesima lite, avvenuta all’interno della villetta in cui papà evivevano insieme.