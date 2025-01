Iltempo.it - Tremori in campo e riscaldamento saltato: come sta Sinner

Leggi su Iltempo.it

Un match durissimo per il numero uno al mondo. Jannikha strappato il pass per i quarti degli Australian Open, battendo Holger Rune agli ottavi del torneo, ma, prima della vittoria, ha dovuto lottare con qualche problema di troppo sul cemento di Melbourne. "Oggi ho cambiato la mia routine. Sono arrivato per ultimo perché mi aspettavo una partita dura e non ho fatto il. La rottura del nastro mi ha aiutato tanto, per rientrare negli spogliatoi e recuperare energie. Ho imparato tanto da situazioni di difficoltà,quella vissuta a Wimbledon contro Medvedev", ha raccontato ai giornalisti alla fine della partita. In effetti, alle telecamere non è sfuggito che l'altoatesino sia inche in panchina ha fatto i conti con un malessere non meglio precisato. Andatura ciondolante ed evidente tremolio hanno messo in allarme i tifosi e lo staff.