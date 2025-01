Quotidiano.net - 'The Girl With The Needle' è una fiaba oscura, tra diritto all'aborto e (troppa) estetica

A guardare la prima mezz'ora di 'TheThe', terzo lungometraggio di Magnus von Horn presentato in Concorso a Cannes 77 e dal 24 gennaio in streaming su Mubi, si ha l'impressione di assistere a una favola amara. Come se Charles Dickens e Hans Christian Andersen avessero scritto una sceneggiatura a quattro mani. A firmarla, invece, è lo stesso regista insieme a Line Langebek Knudsen. ‘La ragazza con l'ago’ del titolo è Karoline (l'ottima Vic Carmen Sonne). Una giovane donna della Copenaghen sul finire della prima guerra mondiale che lavora in una fabbrica dove si producono divise militari. Il padrone di casa la caccia perché non riesce più a pagare l'affitto, il governo non le riconosce la pensione da vedova perché il marito di cui non ha più notizie non è stato formalmente dato per morto, il facoltoso datore di lavoro la seduce e poi l'abbandona.