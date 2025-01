Linkiesta.it - Serve una presenza europea in Medio Oriente, dice Antonio Tajani

Lunedì 20 gennaio è in programma l’arrivo di, ministro degli Esteri, in Israele e in Palestina. Il leader di Forza Italia incontrerà il suo omologo Gideon Sa’ar, il presidente israeliano Isaac Herzog e il primo ministro e ministro degli Esteri palestinese Mohammad Mustafa. Intervistato da Federico Capurso sulla Stampa,ha appoggiato l’idea di una missione Onu di interposizione, ma a guida araba.«Credo sarebbe una buona idea avere una missione di interposizione promossa da un ente internazionale come l’Onu. Purché sia a guida araba. Può aiutare a consolidare la pace e a rafforzare l’Autorità palestinese», ha detto. Secondo, gli israeliani in Palestina dovrebbero «fare qualche passo indietro» perché «ci sono state troppe violenze e sono causa di instabilità». E sul ruolo dell’Italia: «Siamo ancora in una fase embrionale, ma saremmo pronti a partecipare con un contingente».