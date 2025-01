Ilfogliettone.it - Romi, Emily e Doron tornano libere dopo 471 giorni di prigionia. Netanyahu: “Un grande giorno”

In un momento che ha infuso nuova speranza in una nazione segnata dalla tensione, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno ufficialmente dichiarato su X (ex Twitter) di aver assunto la custodia di tre donne rilasciate da Hamas nel pomeriggio odierno.Gonen,Damari eSteinbrecher,471dinella Striscia di Gaza, hanno finalmente attraversato il confine verso la libertà.https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/01/La-Croce-Rossa-a-Gaza-prende-in-consegna-gli-ostaggi-israeliani20250119video17472642.mp4La liberazione ha seguito un percorso ben definito: Hamas ha consegnato le detenute alla Croce Rossa Internazionale, che a sua volta le ha affidate all’IDF. Gli ostaggi sono stati prontamente trasferiti in una struttura militare al confine per un primo controllo medico.