Romadailynews.it - Roma: controlli all’Esquilino e Tuscolano, 2 persone arrestate, 3 denunciate e 7 allontanate

Leggi su Romadailynews.it

Due, 3e notificati 7 ordini di allontanamento ai sensi dell’ordinanza 6747 datata 08 gennaio 2025 della Prefettura di(Divieto di stazionare indebitamente nelle zone cittadine, ai soggetti che in dette aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica).Questo il bilancio deisvolti nelle ultime 48 ore dai carabinieri nei quartieri Esquilino edi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di reato e degrado urbano. In particolare, transitando in via Turati, i militari hanno arrestato un nigeriano mentre aggrediva con calci e pugni un uomo del Bangladesh, con l’intento di sottrargli il cellulare.All’arrestato e’ stato anche notificato l’ordine di allontanamento.