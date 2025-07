Incontro imbarazzante tra Belen Stefano e la sua nuova fidanzata Caroline? Ecco dove e cosa è successo

Stefano De Martino  ha deciso di uscire allo scoperto e mostrare al mondo la sua nuova fiamma, Caroline Tronelli. A lanciare lo scoop ci hanno pensato gli obiettivi indiscreti dei paparazzi: i due sono stati immortalati durante una fuga romantica al largo della Sardegna, tra sguardi complici, abbracci e baci decisamente incandescenti. Il feeling insomma c’è e le immagini lo confermano: verrebbe quasi da dire che tra Stefano e Caroline ci sia qualcosa di piĂą di un semplice flirt. Stefano De Martino  si sarebbe trovato in uno dei ristoranti piĂą noti di Porto Cervo insieme alla sua nuova fiamma Caroline Tronelli  (proprio oggi sono stati diffusi gli scatti che proverebbero il flirt, di cui si vociferava da piĂą di un mese) e si sarebbe imbattuto nientemeno che in BelĂ©n RodrĂ­guez. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Incontro imbarazzante tra Belen, Stefano e la sua nuova fidanzata Caroline? Ecco dove e cosa è successo

In questa notizia si parla di: stefano - incontro - imbarazzante - belen

Cooperare per Evolvere: un incontro con Stefano Mancuso per parlare di natura ed evoluzione degli ecosistemi - Il Cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Maria Zuppi, il neurobiologo Stefano Mancuso, il filosofo Telmo Pievani, i fisici internazionali Luisa Cifarelli e Sergio Bertolucci saranno i protagonisti del ciclo di incontri interdisciplinare “Cooperare per Evolvere” che inaugura.

Incontro tra il Presidente Luca Di Stefano ed il nuovo Direttore Generale della Asl Cavaliere - Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha incontrato questa mattina il nuovo Direttore Generale della ASL di Frosinone, dott.

Stefano De Martino conosce i suoceri: ecco l’incontro con i genitori della sua fidanzata - Nonostante continui a professarsi single davanti alle telecamere, Stefano De Martino sarebbe tutt’altro che solo.

Imbarazzo per De Martino: mentre è con Caroline, incontra Belén. La foto al ristorante; Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, è gelo dietro le quinte a Tale e Quale: “C'era fortissimo imbarazzo”. Perché; Belen nella bufera per lo «show» al concerto di Marracash: «Imbarazzante». Presunto flirt con Olly: «Si piacci.

Belén incontra De Martino e Caroline Tronelli: attimi di imbarazzo. La provocazione della showgirl - La showgirl argentina si sarebbe ritrovata nello stesso ristorante con l’ex marito e la sua nuova fiamma Caroline in Sardegna: cosa si sono detti ... Segnala libero.it

Stefano De Martino incontra Belen mentre è con la nuova fidanzata: momenti di imbarazzo - Mentre Stefano De Martino era con la sua nuova fidanzata, Caroline Tronelli, è arrivata Belen Rodriguez, che li ha beccati insieme. Riporta donnapop.it