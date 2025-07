De Laurentiis scacco matto al Galatasaray | Ecco come ha incastrato Osimhen

La cessione di Victor Osimhen al Galatasaray è a un passo, ma alle condizioni del Napoli. Sempre e solo alle condizioni del Napoli. In una dimostrazione di forza e programmazione, Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera, ma ha anche messo nero su bianco due clausole capestro che "incastrano" il club turco e proteggono gli interessi azzurri per il futuro. Una lezione di calciomercato all'insegna del più classico dei detti partenopei: "Ccà nisciuno è fesso". Mentre la macchina organizzativa del Napoli si consolida, con Conte in panchina, Oriali al suo fianco e il duo Manna-Bianchini a gestire l'area sportiva e business, c'è un uomo che più di tutti garantisce la solidità del club: Andrea Chiavelli. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - De Laurentiis, scacco matto al Galatasaray: Ecco come ha "incastrato" Osimhen

Osimhen al Galatasaray, via libera con riserva | De Laurentiis chiede due modifiche - La telenovela sta per scrivere la parola fine. La cessione di Victor Osimhen al Galatasaray è a un passo dalla sua conclusione.

Tradimento Osimhen, Juve e Galatasaray ko: comunicato il pagamento a De Laurentiis - Il nigeriano resta uno dei nomi più caldi del mercato internazionale e potrebbe arrivare una svolta clamorosa con la clausola Victor Osimhen resta uno dei nomi più preziosi sul mercato in questa sessione estiva che attende solo di spiccare il volo.

Osimhen-Galatasaray: 60 milioni rifiutati, De Laurentiis vuole la clausola - Tempo di lettura: < 1 minuto Victor Osimhen resta al centro del mercato del Napoli. Il Galatasaray ha formalizzato un’offerta da 60 milioni di euro per l’attaccante nigeriano, ma la risposta del club di Aurelio De Laurentiis è stata netta: no, senza la clausola da 75 milioni di euro non si tratta.

Il Napoli per vendere Osimhen sta accettando il pagamento del Galatasaray in 5 comode rate annuali (la famosa clausola ne prevedeva solo 2) ma Aurelio De Laurentiis pretende un piano dettagliato di garanzie bancarie o non si farà nulla. Dalla serie: fidarsi - facebook.com Vai su Facebook

Osimhen al Galatasaray, De Laurentiis minacciato di morte: messaggi choc da un presunto mafioso turco - Aurelio De Laurentiis e il figlio Edoardo avrebbero ricevuto pesanti minacce da un presunto mafioso per sbloccare la trattativa che poterebbe l'attaccante nigeriano in Turchia ... Segnala sport.virgilio.it

