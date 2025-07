Roma continua a lavorare sul futuro, puntando a rinnovare e rafforzare il proprio settore giovanile. In uscita, nelle scorse ore, è arrivata l’ufficialità del trasferimento di William Feola all’Hellas Verona. Il club scaligero ha infatti depositato in Lega Serie A il contratto del difensore classe 2006, che lascia i giallorossi a titolo definitivo. Feola, terzino destro ma impiegabile anche in altri ruoli difensivi, rientrava alla Roma dopo la stagione in prestito al Como, dove si era messo in mostra con la Primavera: 31 presenze, 1 gol e 3 assist nel campionato di Primavera 2. Il giovane è stato convocato più volte anche in prima squadra da Cesc Fabregas, con la prima chiamata arrivata per il match di fine ottobre contro la Lazio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona