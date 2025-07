Closer in arrivo al cinema il 28 agosto con il trailer ufficiale

un film che affronta il tema del lutto e della rinascita: come closer. Il cinema indipendente continua a sorprendere con opere che esplorano tematiche profonde e universali. Tra queste, Come Closer, vincitore del Viewpoints Award al Tribeca Film Festival 2024, si distingue per la sua intensità narrativa e il forte impatto emotivo. Con già 14 nomination in festival internazionali, questo lavoro si conferma come una delle produzioni più significative degli ultimi anni. La regista Tom Nesher, riconosciuta tra le "10 Directors to Watch" dal magazine Variety nel 2025, firma un film che si basa su una storia autobiografica, offrendo uno sguardo autentico sulla gestione del dolore e sulla complessità dei sentimenti umani.

Come Closer: dal 28 Agosto al cinema con Fandango, ecco il trailer - Come Closer: dal 28 Agosto al cinema con Fandango, ecco il trailer Vincitore del Viewpoints Award al Tribeca Film Festival 2024 – uno dei più importanti eventi internazionali dedicati al cinema indipendente – Come Closer  ha già ottenuto 14 nomination in festival internazionali in tutto il mondo.

