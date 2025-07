Sala è già informato | così Tancredi faceva pressioni sulla Commissione Paesaggio per i progetti di Boeri e Catella

L'assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi, nel dicembre 2024, avrebbe fatto riconfermare dal sindaco Sala la nomina di Giuseppe Marinoni a dirigente della Commissione Paesaggio del Comune. I pm: "Operazione di vasta speculazione edilizia gestita da Tancredi e Marinoni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'esponente della giunta Sala accusato di "induzione a dare o avere utilitĂ ", il re del mattone di "corruzione" insieme all'ex presidente della Commissione Paesaggio. Perquisizioni in Comune. Indagato anche l'archistar Stefano Boeri

Giancarlo Tancredi, chi è l'ex dirigente comunale oggi assessore alla Riqualificazione urbana - Milanese, 63 anni, laureato in architettura al Politecnico, è stato a lungo dipendente del Comune di Milano, occupandosi di pianificazione urbana e attuazione del Pgt fino a diventare dirigente.