Bologna De Silvestri su Immobile | Per lui parlano numeri incredibili è subito entrato in sintonia col gruppo

Bologna, 16 luglio 2025 – Primo giorno di fatiche a Valles e non poteva non essere che il Sindaco ad aprire ufficialmente la nuova stagione rossoblĂą. Dopo le presentazioni dei neo arrivati Ciro Immobile e Martin Vitik è toccato a Lorenzo De Silvestri riavvolgere il nastro guardando a ciò che è stato fatto l’anno scorso. a ciò che aspetta i rossoblĂą ma soprattutto iniziando dal fare il punto sulla sua carriera che all’ombra delle Due Torri sta vivendo una seconda giovinezza: “E’ piacevole ritrovarsi qui - comincia il veterano del Bologna - poi porta anche bene perchĂ© sono state stagioni fantastiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, De Silvestri su Immobile: "Per lui parlano numeri incredibili, è subito entrato in sintonia col gruppo”

In questa notizia si parla di: bologna - silvestri - immobile - parlano

Milan-Bologna LIVE 0-0: ci prova De Silvestri su errore di Tomori. Joao Felix e Jimenez cercano il dialogo - Milan-Bologna, 36a giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 4` - Rischia in uscita il Milan con Tomori, gli soffia il pallone Dominguez offrendolo.

De Silvestri carica il Bologna: «Portare 30mila tifosi a Roma è un grande orgoglio. Vi spiego cosa mi ha insegnato Sinisa» - De Silvestri, capitano dei rossoblu, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista di Milan Bologna Lorenzo De Silvestri, capitano dei rossoblu, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione alla vigilia di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia.

Milan-Bologna, l’orgoglio di Italiano e l’indizio su Castro. E De Silvestri si emoziona su Mihajlovic - Alla vigilia della finalissima contro Conceicao, il tecnico e il capitano rossoblù intervengono in conferenza stampa Ci siamo.

IMMOBILE AL BOLOGNA? Partiamo da un presupposto importante: la squadra di Mister Italiano è giovane, e ha tanti calciatori giovani Per alcuni aspetti questa mancanza di "maturità " è stata evidente soprattutto a inizio campionato, e in Champions League, c - facebook.com Vai su Facebook

De Silvestri: Sinisa sempre con noi. Il percorso ha margini di miglioramento. Su Immobile...; Serie A, Lazio-Bologna 2-1: occasione buttata per i rossoblù; Bologna, De Silvestri su Immobile: Per lui parlano numeri incredibili, è subito entrato in sintonia col gruppo”.

Bologna, De Silvestri su Immobile: "Per lui parlano numeri incredibili, è subito entrato in sintonia col gruppo” - Il "Sindaco" ha parlato nel primo giorno di allenamenti dal ritiro di Valles, in Val Pusteria: dagli obiettivi personali al percorso della squadra fino ai nuovi arrivati ... Da msn.com

Bologna domani in ritiro, Dallinga e Odgaard ancora in recupero - 26: la squadra si ritroverà al centro tecnico Niccolò Galli alle 20 per cenare insieme, mentre domenica alle 17:30 svolgerà il primo allenam ... Riporta informazione.it