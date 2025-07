Zero pensieri il nuovo singolo di Daniele Incicco

Daniele Incicco Il pretesto per raccontare con leggerezza le difficoltĂ quotidiane e trasformarle in musica Dopo “ Piccola”, arriva il secondo atto del percorso solista di Incicco, il nuovo singolo “Zero Pensieri”. Daniele Incicco, leader della band La Rua, è autore e interprete tra i piĂą intensi della nuova scena cantautorale italiana. Ha scritto per artisti come Alessandra Amoroso, collaborato con Elisa, Dardust, e molti altri protagonisti della musica italiana contemporanea. Zero Pensieri è un brano fresco, spensierato e pieno di veritĂ , nato da un episodio reale – una multa ricevuta da Equitalia – che diventa il pretesto per raccontare con leggerezza le difficoltĂ quotidiane e trasformarle in musica, in respiro, in liberazione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - “Zero pensieri”, il nuovo singolo di Daniele Incicco

