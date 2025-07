Preso a calci in… Chi parla così di Jannik Sinner dopo il trionfo a Wimbledon

Wimbledon ha finalmente incoronato il suo nuovo re, e il nome inciso sull’erba sacra del Centre Court è quello di Jannik Sinne r. Il tennista altoatesino ha messo a segno una delle imprese piĂą grandi della storia sportiva italiana, conquistando il prestigioso torneo londinese e ribadendo una superioritĂ tecnica e mentale che negli ultimi mesi ha lasciato il segno in tutto il circuito. Un trionfo maturato al termine di due settimane impeccabili, in cui ha superato avversari di primissimo livello con una soliditĂ impressionante. La vittoria su Carlos Alcaraz in finale ha rappresentato il culmine di un percorso netto, in cui il 23enne di San Candido ha fatto parlare il suo tennis in modo chiaro, asciutto, spietato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

