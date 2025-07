Omicidio Martina Scialdone ridotta in appello pena a 24 anni per ex fidanzato Costantino Bonaiuti la madre | Delusa mi aspettavo ergastolo

Secondo la Corte d’Assise d’appello di Roma, non sussisterebbe la premeditazione dell’omicidio Dall’ergastolo a 24 anni e 8 mesi di carcere. La Corte d’Assise d’appello di Roma ha ridotto la pena per Costantino Bonaiuti, l’ingegnere 62enne condannato per l’omicidio di Martina Scialdone, avvoc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Martina Scialdone, ridotta in appello pena a 24 anni per ex fidanzato Costantino Bonaiuti, la madre: “Delusa, mi aspettavo ergastolo”

In questa notizia si parla di: omicidio - appello - martina - pena

