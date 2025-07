Fava Inps ‘Lavoriamo per un Istituto vicino ai cittadini e sostenibile per i giovani’

“Stiamo trasformando l’Inps in un vero partner del cittadino, che non lo aspetta ma lo va a cercare, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più efficace e accessibile grazie all’uso intelligente della tecnologia”. Così Gabriele Fava, presidente dell’Inps, durante la presentazione del XXIV Rapporto Annuale presso la Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fava (Inps), ‘Lavoriamo per un Istituto vicino ai cittadini e sostenibile per i giovani’

Fava, presidente Inps: “Salari più alti per sostenere le pensioni” - Il presidente dell’Inps: «I ragazzi vanno accompagnati al mondo del lavoro. L’Istituto è solido, non fallirà .

Inps, Fava: “Ripensare rapporto giovani-welfare” - (Adnkronos) – "Il rapporto tra giovani e welfare, oggi, è il vero banco di prova del patto sociale. I ragazzi vivono un mercato del lavoro instabile.

Fava (Inps): "Servizi più rapidi Ai e trasparenza i tre pilastri operativi" - "Abbiamo scelto una direzione netta: quella della trasformazione intelligente, fondata su tre pilastri operativi. Segnala msn.com