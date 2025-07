Terremoto giudiziario a Milano FdI chiede le dimissioni di Sala | La misura è colma Ma il sindaco tace

È un terremoto politico, prima ancora che giudiziario, quello che ha travolto la giunta di Milano, guidata da Giuseppe Sala, a seguito della richiesta di arresto avanzata dalla Procura nei confronti dell’assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, in uno dei filoni dell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica. «È di tutta evidenza che siamo di fronte a un sistema compromesso », ha detto il senatore lombardo di FdI, Sandro Sisler, che con il partito chiede le dimissioni di Sala. Non per l’inchiesta in sé, rispetto alla quale il partito mantiene una linea garantista, ma perché quello che ne emerge «è un dato politico: l’inettitudine del sindaco Sala ad amministrare la città », ha sottolineato il deputato di FdI ex vicesindaco di Milano, Riccardo De Corato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

