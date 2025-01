Ilrestodelcarlino.it - Petrucci prende tutto. Un pari tra le proteste

CIVITANOVESE 0 ROMA CITY 0 CIVITANOVESE (4-4-2):7; Franco 5.5, Diop 6, Passalacqua 6, Cosignani 6; Macarof 6, Capece 5.5, Domizi 5.5, Brunet 5.5 (19’st Aprea 5.5); Bevilacqua 6, Vila 6 (15’st Padovani 5.5). A disp. Raccichini, Mancini, Rossetti, Giandomenico, Damiani, Pompili, Cappella. All. Senigagliesi 5.5. ROMA CITY (3-5-2): Salvati 6; Neri 6, Spina 6, Alari 6; Limongelli 5.5 (41’st Fradella 6), Gelonese 6.5, Bonello 5.5, Marchi 5.5, Calisto 5.5; Camilli (27’st Costa 6.5), Hernandez 5.5. A disp. Merlini, Delmastro, Battistoni, Bamba, Baldi, Omoruyi, Omohonria. All. Boccoloni 5.5. Arbitro: Borello di Nichelino. 6. Note: Ammoniti Domizi, Neri, Gelonese. Le parate dinel finale salvano la Civitanovese dall’inferno. Contro il Roma City, avversario più alla portata, arriva un pareggio poco utile in termini di classifica, ma il punto è oro colato per la piega assunta dal match nel finale.