Pallamano Femminile Publiesse Chiaravalle il girone di andata è chiuso in bellezza | vittoria contro Gattopardo per 24-38 e testa della classifica

La squadra di coach Romero dominale siciliane, con Mamet protagonista di 10 reti. Primo posto delcon le Tushe Prato, 20 gennaio 2025 – Lanon sbaglia. Le ragazze guidate da Santiago Romero sbancano perentoriamente Palma di Montechiaro. Le biancoblu espugnano 24-38 ai danni dell’Halikada. Due punti fondamentali e decisivi per chiudere ildiin vetta alladelC di Serie A2. A braccetto con il Prato.LA GARA Il risultato non è mai in discussione in terra siciliana. L’approccio di capitan Costantini e compagne è perfetto, tanto quanto la facilità con cui le ragazze iniziano a gonfiare la rete. Un buon break in avvio consente alladi andare al riposo sul 9-18. Il copioneripresa è identico.