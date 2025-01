Oroscopo Febbraio | Bilancia

Leggi su .com

Life&People.it 23 settembre – 22 ottobre, l’inizio del 2025 non è stato all’altezza delle tue aspettative di equilibrio e armonia: il percorso si è rivelato più accidentato del previsto. La retrogradazione di Marte in Cancro ti costringe a riflettere sulla tua immagine pubblica e sui tuoi obiettivi professionali. A ciò si aggiunge l’ingresso di Venere in Ariete a inizio, che mette le relazioni sotto i riflettori. Questo transito ti sfida a uscire dalla tua comfort zone diplomatica, spronandoti a privilegiare l’autenticità rispetto al puro compiacimento. È il momento di imparare che il vero equilibrio inizia piacendo a te stessa. Recupera la tua grazia abituale con un look boho chic rivisitato ed aggiungi un tocco di grinta con borchie discrete o accessori metallici, per esprimere sia la tua delicatezza sia il tuo spirito combattivo.