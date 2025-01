Lanazione.it - Mezzo per disabili in ricordo della piccola Iris

Dopo un’ambulanza, unattrezzato, per la mobilità dei, ma anche per iniziative sociali, decorato con i disegni di. Il lascito affettivobambina di Abbadia di Montepulciano scomparsa nel luglio scorso, ad appena 10 anni, dopo aver lottato per due anni contro una malattia che non le ha lasciato scampo, continua a produrre effetti straordinari. Il van è stato presentato ieri nel giorno in cuiavrebbe compiuto 11 anni. Durante i ricoveri a Firenze,aveva espresso la speranza che i bambini malati potessero essere trasportati in mezzi più nuovi e più allegri. La famigliaha voluto esaudire questo auspicio, lanciando il progetto ‘Il desiderio di’ e affidandone la gestione alla Misericordia di Montepulciano. "È scattata una gara di solidarietà – ha detto il Sindaco Michele Angiolini alla cerimonia – che ha coinvolto associazioni, istituzioni, cittadini anche al di fuori del territorio comunale".