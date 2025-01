Lanazione.it - Metriks e Rewind si uniscono per creare un polo industriale a servizio delle PMI

Arezzo, 20 gennaio 2025 –S.r.l S.B., data company che sviluppa soluzioni aziendali con un approccio data-driven e basandosi sull’AI, annuncia l’integrazione con il ramo di advisory della controllanteSrl, boutique di consulenza aziendale focalizzata in operazioni di corporate finance e investimenti in startup ad alto potenziale di crescita. L’obiettivo dell’operazione è quello diuna nuova piattaforma in grado di offrire una gamma completa di soluzioni per lo sviluppo e la crescitaPMI, mettendo a loro disposizione competenze che spaziano dalla finanza alla tecnologia, fino alla sostenibilità. L'operazione è concepita per sostenere e potenziare il mercatosoluzioni tecnologiche basate su un approccio data-driven aaziende, un settore strategico ed in forte espansione.