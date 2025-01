Rompipallone.it - Mercato Napoli, sfuma il post Kvaratskhelia: il giocatore ha detto no

Il calciodelvede la società alle prese con il sostituto di Kvara, che però hano al trasferimento in azzurroMalgrado la partenza inaspettata – perlomeno a gennaio – di Khvicha Kvratskhelia volato in direzione Paris Saint Germain, ilha continuato il suo momento magico. Nell’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta, i campani hanno dimostrato una grande mentalità, nonostante un’ambiente scosso.La cessione di un calciatore così importante, durante il corso della stagione, poteva portare ad un colpo morale importante sulla squadra: cosa non accaduta a Bergamo. Gli uomini di Antonio Conte continuano a mantenere la vetta della classifica e ora si preparano alla prossima sfida di campionato, quando sabato al ‘Maradona‘ sbarcherà la Juventus.In attesa del big match però, Conte attende il sostituto del calciatore georgiano.