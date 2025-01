Sport.quotidiano.net - Mercato. Erlic e Posch richiesti, offerte poco concrete

Il giorno dopo le indiscrezioni riportate da media argentini e francesi, circa trattative a oltranza per Valentin Gomez (21) del Velez e Cher Ndour (20) del Psg, in prestito al Besiktas, da Casteldebole arriva una secca smentita. Ad alimentarle, le dichiarazioni del diesse Di Vaio a Dazn in occasione della sfida con il Monza: "Vogliamo preservare questo gruppo e il suo atteggiamento. Se ci saranno acquisti saranno solo in chiave futura". Ma Italiano è stato chiaro: "Tutto è migliorabile". E in un anno come quello attuale, dove a differenza della scorsa stagione non c’è big fuori dalla corsa europea, impone di essere attenti a eventuali occasioni. Ieri, nuovo confronto tra il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e Vincenzo Italiano, per ribadire il concetto. Il piano A delresta quello di sfruttare eventuali occasioni:resta un possibile partente, se il Parma chiederà trasferimento definitivo o prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, mettendo sul piatto circa 7 milioni.