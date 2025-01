Agi.it - Mattarella: "Il rispetto è un valore universale. L'antidoto contro l'odio"

AGI - "Famiglie, insegnanti, agenzie educative, hanno tutte un ruolo nella promozione deldel, specie tra i giovani, per renderli donne e uomini capaci di costruire comunità solide e unite.è segno di maturità: significa scegliere di godere della propria libertà appieno, in armonia con gli altri e con se' stessi, in un contesto che garantisce diritti e responsabilità di ciascuno. Esseresi è esercizio di libertà". Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata nazionale del, che "si celebra nel giorno della nascita di Willy Monteiro Duarte, brutalmente assassinato nel tentativo di difendere un amico in difficoltà", "istituita dal Parlamento nel 2024" per "contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica circa la necessita' di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", ricorda il Capo dello Stato.