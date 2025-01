Ilgiorno.it - L’intelligenza artificiale e il nuovo campus a Mind: le sfide della Statale per il 2030

Milano, 20 gennaio 2025 – All’inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025, laguarda già al. Durante la cerimonia, la rettrice Marina Brambilla ha presentato il Piano Strategico 2025-, documento in cui prende forma ladel futuro, tra infrastrutture di ricerca, progetti di rigenerazione urbana comee Città Studi, corsi trasversali sull'uso consapevole dell'intelligenza. Strategico per l'ateneo, infatti, il piano di sviluppo dell'AI che prevede un decalogo inerente diversi campi di applicazione, dalla ricerca alla didattica, un percorso formativo in AI Literacy rivolto alla comunità accademica e agli studenti, offerto trasversalmente in tutti i corsi di studio. Infine la StAI Academy, una struttura di riferimento per coordinare e valorizzare le iniziative legate all'intelligenzae alla scienza dei dati, in collaborazione con enti, imprese e istituzioni del territorio.