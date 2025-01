Lettera43.it - Le Monde lascia X e attacca Elon Musk: «Il social è diventato tossico»

Leha deciso di abbandonare X. Il direttore del quotidiano francese Jérome Fenoglio ha comunicato la decisione in un editoriale apparso sulle pagine del giornale e online. Alla base della scelta dire ilnetwork c’è stato «l’intensificarsi dell’attivismo» politico di, ceo della piattaforma. E nell’re il miliardario, vicino al presidente degli Usa Donald Trump, Fenoglio ha fatto riferimento alla «maggiore tossicità» dei suoi post. Ma non è finita, perché il direttore di Leha annunciato anche che «raddoppieremo la vigilanza su altre piattaforme, in particolare TikTok e quelle di Meta, in seguito alle preoccupanti dichiarazioni di Mark Zuckerberg».Fenoglio contro: «X estensione della sua politica»Il riferimento è alla scelta di Zuckerberg di eliminare i fact checking da Facebook e Instagram.