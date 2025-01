Ilfattoquotidiano.it - Italia, il Paese delle fortune invertite: chi è in cima alla piramide si arricchisce, la metà che ha meno sta sempre peggio. “E le misure del governo peggiorano il quadro”

Unin cui i divari di ricchezza sirgano, i redditi reali calano affossati dall’inflazione, l’occupazione sale ma resta ben sotto le medie europee e va a braccetto con una continua discesa dei salari rispetto ai prezzi. Mentre ilresta inerte su salario minimo e supportocontrattazione collettiva e stanzia risorse insufficienti per il rinnovo dei contratti pubblici. In prospettiva, poi, il progetto dell’autonomia differenziata minaccia di ampliare le disuguaglianze e affossare definitivamente la sanità nel Mezzogiorno. Oxfam, nel Rapporto Disugupubblicato come ogni anno nel giorno di apertura dei lavori del Forum economico mondiale di Davos, rimette in fila dati e analisi sugli squilibri che spaccano l’. E che dipendono dalle scelte della politica: anche nel suo secondo anno di vita ilMeloni ha lasciato irrisolti o addiritturarato i problemi.