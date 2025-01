Thesocialpost.it - Il giuramento di Trump, fra attesa e timore di attentati

Leggi su Thesocialpost.it

Ildi Donaldcome 47° presidente degli Stati Uniti, che si terrà oggi, è accompagnato da misure di sicurezza straordinarie, dovute a timori di potenziali. La giornata, densa di eventi e con un programma serrato, non sarà solo un’occasione storica, ma anche un momento delicato sotto il profilo della sicurezza nazionale. Con la partecipazionedi circa 250.000 persone, le forze di sicurezza sono mobilitate in modo massiccio per garantire l’ordine e la protezione del presidente eletto, degli ospiti di alto profilo e di tutti coloro che prenderanno parte alla cerimonia. Intorno all’evento si respira un clima di euforia ma anche di tensione.Il programma della giornata e le misure preventiveLa giornata si aprirà con una messa alla chiesa episcopale di St.