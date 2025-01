Lanazione.it - Il delitto Mattarella in un film. “Risvegliare la cattiva coscienza del Paese”

Orvieto (Terni), 20 gennaio 2025 – La sceneggiatrice orvietana Chiara Atalanta Ridolfi torna nelle sale cinematografiche con un lavoro destinato a far discutere e riaprire ferite mai rimarginate nella storia italiana. Si intitola "Magma., ilperfetto". A 45 anni dall’uccisione dell’allora presidente della Regione Sicilia Piersanti, l’opera prima è appena arrivata in sala per due speciali serate-evento. Diretto da Giorgia Furlan, che lo ha scritto con Chiara Atalanta Ridolfi e Alessia Arcolaci e prodotto da Mauro Parissone per 42° Parallelo, con Antonio Campo Dall’Orto e Ferruccio De Bortoli. Dopo l’anteprima nazionale romana, ilè stato presentato al cinema Modernissimo di Bologna, organizzato con la collaborazione della Cineteca e dedicato ai familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980.