I 5 migliori videogiochi di Street Fighter

è una delle serie di picchiaduro più famose e longeve della storia dei. Nata nel 1987, ha visto la luce su diverse piattaforme e ha introdotto personaggi iconici come Ryu, Ken, Chun-Li e Guile. Con oltre 30 giochi pubblicati, scegliere inon è un’impresa facile, ma abbiamo provato a fare una classifica basata sulla popolarità, sull’innovazione e sul divertimento. Ecco i 5giochi disecondo la nostra redazione.II: The World Warrior, non poteva che essere tra igiochi diIl gioco che ha rivoluzionato il genere dei picchiaduro e ha reso famosa la serie in tutto il mondo. Con 8 personaggi giocabili, ognuno con le proprie mosse speciali e stili di combattimento,II ha offerto una varietà e una profondità di gioco senza precedenti.