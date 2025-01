Tvzap.it - “Grande Fratello”, possibile ripescaggio tra gli eliminati: chi potrebbe rientrare

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,tra gli: chi. Questa sera, 20 Gennaio 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo le critiche sul televoto che ha portato all’eliminazione di Helena, ilstarebbe pensando ad untra gli: ecco chia breve nella casa più spiata d’Italia. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, rischio allagamento nella casa: attimi di puro panicoLeggi anche: “” choc: urla, pugni in bagno e minacce di uscireLeggi anche: “”, esplode la passione tra i due concorrenti: come li hanno beccati (VIDEO)Leggi anche: “”, la rivelazione di Zeudi su Helena: “Perché è stata mandata via”“”,tra gli: chiDopo le critiche sul televoto che ha portato all’eliminazione di Helena, ilstarebbe pensando ad untra gli