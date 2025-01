Superguidatv.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato nel mirino del “Guru della moda”: il gesto di Javier Martinez

Arriva ilpace tra, al. Dopo essere stati a lungo rivali, contendendosi in amore Shaila Gatta, i due gieffini si riavvicinano nella Casa di Cinecittà: lo sportivo prova a rincuorare il modello, dopo l’accusa del “”., la Casa difendedall’accusa di Saro Mattia TarantoLa 23° puntata diha visto Saro Mattia Taranto, noto esperto di tendenze con lo pseudonimo di “”, accusaredi nascondere un loro flirt d’amore omosessuale. In riferimento al loro incontro ad un evento cinematografico condiviso a Milano nel 2023, al termine del quale avrebbe ricevuto un passaggio in auto da, Saro ha fatto sapere di aver avuto un “bacio passionale” con il gieffino.