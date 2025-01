Abruzzo24ore.tv - Fucile sequestrato a Nereto: scoperta grave violazione delle norme sulla custodia

Teramo - I carabinieri della stazione dihannouna un uomo del luogo dopo aver riscontrato unacorrettaarmi. L’operazione rientra nei controlli periodici effettuati dalle forze dell’ordine per verificare il rispettodisposizioni relative alla detenzione di armi da fuoco. Durante l’ispezione presso l’abitazione del soggetto autorizzato, i militari hanno scoperto che l’arma non era conservata secondo quanto previsto dalla legge. In particolare, non erano state adottate le necessarie misure di sicurezza volte a impedirne l’utilizzo o l’asportazione da parte di persone non autorizzate. Tale negligenza costituisce unaprescrizioni imposte per evitare incidenti o usi impropri, configurando così il reato di omessadi armi.